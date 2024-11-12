Hill: Рамасвами попал в шорт-лист кандидатов на пост главы Госдепартамента США

Бизнесмен, бывший участник республиканских президентских праймериз Вивек Рамасвами попал в шорт-лист кандидатов на пост руководителя Государственного департамента Соединенных Штатов в будущей администрации избранного главы государства Дональда Трампа.
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