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Hill: Рамасвами попал в шорт-лист кандидатов на пост главы Госдепартамента США

Hill: Рамасвами попал в шорт-лист кандидатов на пост главы Госдепартамента США

Бизнесмен, бывший участник республиканских президентских праймериз Вивек Рамасвами попал в шорт-лист кандидатов на пост руководителя Государственного департамента Соединенных Штатов в будущей администрации избранного главы государства Дональда Трампа.

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