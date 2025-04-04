Роскомнадзор зарегистрировал более 134 тысяч блогеров-десятитысячников

Примерно треть заявок на регистрацию блогеров отклонил Роскомнадзор за прошедшие пять месяцев, заявил первый заместитель главы комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин 4 апреля в своем Telegram-канале.