Роскомнадзор зарегистрировал более 134 тысяч блогеров-десятитысячников

Примерно треть заявок на регистрацию блогеров отклонил Роскомнадзор за прошедшие пять месяцев, заявил первый заместитель главы комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин 4 апреля в своем Telegram-канале.
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