Журналист Зарубин показал новогоднюю ель в кабинете Путина

"Каждый год новогодняя ель в главном кабинете Кремля украшается по-новому", - отметил Зарубин. На кадрах видно, что главный символ праздника в кабинете главы государства украшают красные и золотые шары, игрушки в русских народных костюмах и гирлянды.
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