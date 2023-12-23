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Газета.ру

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Журналист Зарубин показал новогоднюю ель в кабинете Путина

Журналист Зарубин показал новогоднюю ель в кабинете Путина

"Каждый год новогодняя ель в главном кабинете Кремля украшается по-новому", - отметил Зарубин. На кадрах видно, что главный символ праздника в кабинете главы государства украшают красные и золотые шары, игрушки в русских народных костюмах и гирлянды.

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