МИД Белоруссии обвинил Латвию в предвыборном закрытии границы

МИД Белоруссии заявил, что закрытие Латвией границы имеет предвыборный характер. Пресс-секретарь ведомства Руслан Варнаков подчеркнул, что этот шаг был инициирован министром внутренних дел Латвии накануне выборов в сейм, назначенных на 3 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии