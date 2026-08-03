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Царьград

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МИД Белоруссии обвинил Латвию в предвыборном закрытии границы

МИД Белоруссии обвинил Латвию в предвыборном закрытии границы

МИД Белоруссии заявил, что закрытие Латвией границы имеет предвыборный характер. Пресс-секретарь ведомства Руслан Варнаков подчеркнул, что этот шаг был инициирован министром внутренних дел Латвии накануне выборов в сейм, назначенных на 3 октября.

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