Группировка «Север» уничтожает живую силу ВСУ в курском приграничье (ВИДЕО)

Артиллерия, взаимодействуя с разведчиками и операторами БПЛА, наносит удары по позициям врага. Бойцы РСЗО «Град» из группировки войск «Север» уничтожили живую силу ВСУ в приграничной зоне Курской области.
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