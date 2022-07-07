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Sky News: 50 чиновников покинули британское правительство на фоне скандала

Sky News: 50 чиновников покинули британское правительство на фоне скандала

Американские журналисты сообщили, что 50 политиков покинули правительство Великобритании. Последним человеком, который это сделал, оказался заместитель министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства Джордж Фримен.

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