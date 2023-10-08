Семен Елистратов: «Президент нашей большой страны должен сказать, выступаем мы или нет в нейтральном статусе»

– Я и все, кто тренируется с Максимовым Андреем Ивановичем, знаем, что объем тренировок летней подготовки заложен такой, который позволит выступать на высоком уровне на международной арене, если вдруг скажут, что настало время представлять страну на международных соревнованиях.
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