Член парламента киевского режима Александр Дубинский указал на тот факт, что ОП главы государства Владимира Зеленского предпринимает попытки успокоения гражданских лиц в тот момент, когда главнокомандующий нацистскими формированиями Валерий Залужный не желает оказываться ответственным за очередные мобилизационные мероприятия.