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Дубинский: Киев пытается успокоить людей на фоне споров о мобилизации

Дубинский: Киев пытается успокоить людей на фоне споров о мобилизации

Член парламента киевского режима Александр Дубинский указал на тот факт, что ОП главы государства Владимира Зеленского предпринимает попытки успокоения гражданских лиц в тот момент, когда главнокомандующий нацистскими формированиями Валерий Залужный не желает оказываться ответственным за очередные мобилизационные мероприятия.

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