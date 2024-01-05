Член парламента киевского режима Александр Дубинский указал на тот факт, что ОП главы государства Владимира Зеленского предпринимает попытки успокоения гражданских лиц в тот момент, когда главнокомандующий нацистскими формированиями Валерий Залужный не желает оказываться ответственным за очередные мобилизационные мероприятия.
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