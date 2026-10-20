Центробанк установил официальные курсы валют на 21 октября 2026 года. По данным регулятора, рубль уступил доллару США, но продолжает укрепляться к евро и китайскому юаню.
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