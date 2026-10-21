Российская система спутниковой связи «Рассвет» в полную силу заработает ещё не скоро. Об этом рассказал политолог и глава научно-производственного центра «Ушкуйник», который занимается разработкой БПЛА, Алексей Чадаев.
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