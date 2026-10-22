После выхода на биржу OpenAI и Anthropic могут полностью заблокировать доступ к ChatGPT и Claude для пользователей из России, поскольку компаниям потребуется снизить операционные затраты, допустил технический лидер центра прикладных решений MWS AI Иван Копылов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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