60 тысяч новосибирцев пришли посмотреть на подбитые танки Abrams

В Новосибирске за первые выходные выставку трофейной техники НАТО посетили десятки тысяч человек. В понедельник, 16 сентября, во время оперативного совещания в правительстве Новосибирской области сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отчитался о посещаемости выставки трофейной техники НАТО «Сила V правде – гордость и победа».