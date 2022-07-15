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«Калгари» продлил Льюиса (на год и 800 тысяч), подписал форварда Руни (на 2 года и 2,6 млн) и экс-вратаря «Спартака» Данска

«Калгари» продлил Тревора Льюиса и подписал форварда Кевина Руни. 35-летний форвард Льюис получил соглашение на год и 800 тысяч долларов.

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