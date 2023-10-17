Марочко сообщил, что на Краснолиманское направление прибыли новые силы ВСУ

Украинские военные осуществляют ротацию, выводя часть подразделений, которые выполняют боевые задачи, подводя новые в зоне боевых действий на Краснолиманском направлении, заявил подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.
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