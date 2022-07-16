"Иногда салат — это просто салат": Ирина Шейк прокомментировала подозрения в поддержке спецоперации

Ирина Шейк ответила всем, кто разглядел тайный смысл в ее фотографии салата оливье. Напомним, что в подписи к снимку 36-летняя модель использовала слово "Russianzz", чем тут же вызвала подозрения: как известно, буква Z является символом спецоперации РФ на Украине.
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