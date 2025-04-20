⚡️ 09:08 - Калининский район - по предварительной информации, несколько прилетов. Информация уточняется.
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⚡️ 09:08 - Калининский район - по предварительной информации, несколько прилетов. Информация уточняется.
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