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Сын Наташи Королевой и Тарзана закатил недетскую тусовку с девушками в Москве: кадры развлечений

Сын Наташи Королевой и Тарзана закатил недетскую тусовку с девушками в Москве: кадры развлечений

Сын известной певицы Наташи Королевой и стриптизера Тарзана Архип Глушко показал, как развлекался в Москве со своими друзьями 19-летний Архип решил пойти по стопам звездных родителей, и уже успел выпустить несколько песен под псевдонимом Грек.

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