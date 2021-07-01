Сын Наташи Королевой и Тарзана закатил недетскую тусовку с девушками в Москве: кадры развлечений

Сын известной певицы Наташи Королевой и стриптизера Тарзана Архип Глушко показал, как развлекался в Москве со своими друзьями 19-летний Архип решил пойти по стопам звездных родителей, и уже успел выпустить несколько песен под псевдонимом Грек.