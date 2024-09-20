Несколько светофоров временно отключат в центре Барнаула

Местами отключения продлятся до 16:00 В Барнауле в ближайшее время будет отключено несколько светофоров в связи с плановыми работами на сетях электроснабжения: – проспект Строителей, 32 – с 10:00 до 11:00; – проспект Строителей – переулок Ядринцева – с 10:00 до 11:00; – проспект Красноармейский – улица Молодежная – с 15:00 до 16:00; – проспект Красноармейский, 131 – с 15:00 до 16:00; – улица Молодежная, 66 – с 15:00 до 16:00; – улица Молодежная – переулок Ядринцева – с 15:00 до 16:00.