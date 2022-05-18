ВС РФ применили на Украине БМПТ «Терминатор»

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник. - Совместно с танковыми взводами БМПТ участвуют в огневом поражении украинских позиций, бронетехники, расчетов противотанковых ракетных комплексов, - указал собеседник агентства.
Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник. - Совместно с танковыми взводами БМПТ участвуют в огневом поражении украинских позиций, бронетехники, расчетов противотанковых ракетных комплексов, - указал собеседник агентства.
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