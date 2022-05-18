Новые Известия

1 202 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Ожиганов
    и это всё на наших солдат поедет как то б в пути или лучше по прибытии уничтожать это?!В бой - с кондици...
  • елена кайда
    Они  рады бы покупать, но им приказали что нельзя.Импорт российског...
  • Секушин Леонид
    ХРЕН ИМ В ЖОПУ!США обещают снять...

ВС РФ применили на Украине БМПТ «Терминатор»

ВС РФ применили на Украине БМПТ «Терминатор»

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник. - Совместно с танковыми взводами БМПТ участвуют в огневом поражении украинских позиций, бронетехники, расчетов противотанковых ракетных комплексов, - указал собеседник агентства.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх