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Закон, порядок, государство

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День рождения отметила Почетный гражданин Уссурийска Людмила Бондарь

День рождения отметила Почетный гражданин Уссурийска Людмила Бондарь

20 января Почетный гражданин Уссурийского городского округа Людмила Егоровна Бондарь отпраздновала свое 84-летие.

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