«Наша память бесконечна»: Валентина Матвиенко почтила память защитников Ленинграда

Спикер Совета Федерации возложила цветы к монументу «Мать-Родина». На Пискарёвском мемориальном кладбище в Петербурге завершилась торжественно-траурная церемония, посвящённая 80-летию со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
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