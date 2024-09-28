Возможно, удары по кораблям НАТО станут нашим ответом Западу в случае, если ВСУ получат разрешение бить на российским городам.
Россия готовится передать ракеты «Оникс» хуситам: почему Запад так напуган
Комментарии
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Tatyana Fedotova
Именно! Соплежуйство!!!!
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10 час.
TF
Tatyana Fedotova
И ещё удивляются, что Россию не любят и не уважают. Кто будет уважать соплежуев?
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10 час.
Alex Nемо
Вход румынских F-16 на территорию уркаины уже признали сами румыны, как и участие этих самолётов в "защите" гражданской инфраструктуры уркаины 26, 27 сентября. Каким будет ответ России на это прямое участие страны НАТО в конфликте на уркаине? Насколько я понимаю в ТТХ например С400, эти самолёты должны были быть в пределах видимости и поражения российских систем ПВО расположенных в Крыму...
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8 час.
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