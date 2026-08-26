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SPLETNIK

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В бикини с просекко в руке: Светлана Бондарчук отдыхает на Куршской косе

В бикини с просекко в руке: Светлана Бондарчук отдыхает на Куршской косе

57-летняя Светлана Бондарчук показала фотографии с отдыха на Куршской косе. На новых снимках она позирует в голубом бикини с игристым в руке, а её волосы развиваются на ветру.

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