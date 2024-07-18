«Единая Россия» поможет собраться в школу детям по всей стране

На федеральном штабе «Единой России» были рассмотрены вопросы, связанные с реализацией программ капитального ремонта и строительства образовательных заведений, а также с подготовкой школ и детских садов к началу учебного года.
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