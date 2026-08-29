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Пятый канал

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Обновите карму с волосами: лунный гороскоп стрижек на осень 2026 для знаков зодиака

Обновите карму с волосами: лунный гороскоп стрижек на осень 2026 для знаков зодиака

Осень часто становится сезоном перемен во внешности. После лета хочется привести волосы в порядок, чуть позже появляется желание изменить привычную форму или цвет, а ближе к зиме на первый план уже выходит качество волос и способность сохранить их здоровыми в условиях холода и отопления.

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