Вирус «пощечины» распространяется по миру

Парвовирус может вызывать симптомы, похожие на грипп, а также характерную сыпь на щеках В мире растет число случаев заражения еще одним респираторным вирусом: парвовирусом человека B19, который очень заразен и распространяется в среди детей и взрослых воздушно-капельным путем.