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Спайк Ли снимет сериал о «Никс» 90-х годов

Знаменитый режиссер Спайк Ли работает над сериалом о «Никс» 90-х годов. Дата выхода пока неизвестна. Информацию подтвердил инсайдер The New York Daily News Стефан Бонди.

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