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Новости Брянска

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Телефонные мошенники обвели брянскую пенсионерку на 3,6 млн рублей

Телефонные мошенники обвели брянскую пенсионерку на 3,6 млн рублей

Пенсионерка перевела мошенникам 3,6 миллиона рублей, прокуратура вернула ей более 1,1 миллиона через суд.

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