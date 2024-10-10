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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пловец Минаков о нейтральном статусе: «Принял решение, что надо попробовать вернуться на международную арену и посмотреть, какая атмосфера внутри»

Призер чемпионата мира по плаванию россиянин Андрей Минаков рассказал «Матч ТВ», что намерен выступить на Кубке и первенстве мира.

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