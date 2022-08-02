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Аэропорт Тайбэя получил письмо о трех заложенных взрывных устройствах в целях срыва визита Пелоси

Аэропорт Тайбэя получил письмо о трех заложенных взрывных устройствах в целях срыва визита Пелоси

В аэропорт Тайбэя "Таоюань" поступило письмо с угрозами о трех заложенных на территории авиагавани взрывных устройствах в целях срыва визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

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