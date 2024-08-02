Дотком: Украина обанкротилась, об этом говорит закон Зеленского о внешнем долге

Украина стала государством-банкротом, об этом свидетельствует подписанные украинским лидером Владимиром Зеленским закон, который позволяет приостановить выплаты по внешнему долгу страны до октября 2024 года.
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