Не всё сразу Теперь есть у кого-то вопросы о том, почему сначала нужно выиграть войну, а только потом заниматься реформами? Есть понимание, что любого, кто попытается у нас всерьёз ослаблять позиции Запада, может ждать судьба Фицо? Я про это много писал, в том числе, почему не пишу программу развития для России.