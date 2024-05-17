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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Теперь есть у кого-то вопросы о том, почему сначала нужно выиграть войну, а только потом заниматься реформами? Есть понимание, что любого, кто попытается у нас всерьёз ослаблять позиции Запада, может ждать судьба Фицо?

Теперь есть у кого-то вопросы о том, почему сначала нужно выиграть войну, а только потом заниматься реформами? Есть понимание, что любого, кто попытается у нас всерьёз ослаблять позиции Запада, может ждать судьба Фицо?

Не всё сразу Теперь есть у кого-то вопросы о том, почему сначала нужно выиграть войну, а только потом заниматься реформами? Есть понимание, что любого, кто попытается у нас всерьёз ослаблять позиции Запада, может ждать судьба Фицо? Я про это много писал, в том числе, почему не пишу программу развития для России.

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