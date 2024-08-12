Как улучшить свою жизнь во время ретроградного Меркурия в августе 2024 Алёна Юрьева С 5 августа 2024 года Меркурий вступил в фазу ретроградности в знаке Девы, а 28 августа вернется к прямому движению в знаке Льва.
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