Инсайдеры впервые показали новый минивэн Lada Van

О том, что «АвтоВАЗ» разрабатывает совместно с новым кроссовером на базе Vesta еще и перспективный минивэн, известно на протяжении нескольких лет, но никаких официальных комментариев по поводу этого проекта от представителей компании до сих пор не было.
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