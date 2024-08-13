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Алаудинов сделал заявление о ВСУ на Курском направлении

Алаудинов сделал заявление о ВСУ на Курском направлении

Бесконтрольное передвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении уже остановлено. Как сообщает ТАСС, об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов.

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