Алаудинов сделал заявление о ВСУ на Курском направлении

Бесконтрольное передвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении уже остановлено. Как сообщает ТАСС, об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов.
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