«Подкручу что-нибудь в их машине». Льюис Хэмилтон пригрозил Mercedes диверсией

«Подкручу что-нибудь в их машине». Льюис Хэмилтон пригрозил Mercedes диверсиейLAT Images / MercedesГонщики Ferrari Льюис Хэмилтон в шутливой форме ответил на вопрос о том, может ли он побороться за чемпионский титул с пилотами Mercedes дальше по ходу сезона-2026.