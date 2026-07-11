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«Подкручу что-нибудь в их машине». Льюис Хэмилтон пригрозил Mercedes диверсией

«Подкручу что-нибудь в их машине». Льюис Хэмилтон пригрозил Mercedes диверсией

«Подкручу что-нибудь в их машине». Льюис Хэмилтон пригрозил Mercedes диверсиейLAT Images / MercedesГонщики Ferrari Льюис Хэмилтон в шутливой форме ответил на вопрос о том, может ли он побороться за чемпионский титул с пилотами Mercedes дальше по ходу сезона-2026.

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