«Там было…» — Дилара рассказала о совместной работе с Лободой в модном шоу

Деятельность Дилары Зинатуллиной не ограничивается только лишь ведением соцсетей. Девушка владеет успешным бизнесом — салоном красоты Dilara Nails&Beauty, а также успевает принимать участие в творческих съемках и даже имела опыт на модном подиуме.