Popcaketv

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«Там было…» — Дилара рассказала о совместной работе с Лободой в модном шоу

«Там было…» — Дилара рассказала о совместной работе с Лободой в модном шоу

Деятельность Дилары Зинатуллиной не ограничивается только лишь ведением соцсетей. Девушка владеет успешным бизнесом — салоном красоты Dilara Nails&Beauty, а также успевает принимать участие в творческих съемках и даже имела опыт на модном подиуме.

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