Начало нового 2025 года внесло в жизнь граждан Молдовы рост цен и тревогу за будущее, а власти показали не только свою некомпетентность в вопросах управления страной, но и полное безразличие к своему собственному народу.
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