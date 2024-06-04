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МИД РФ: Зеленский упрашивал лидеров СНГ приехать на саммит в Швейцарию

МИД РФ: Зеленский упрашивал лидеров СНГ приехать на саммит в Швейцарию

Global Look Press/Pool /Ukrainian Presidentia Глава киевского режима Владимир Зеленский совместно со своими западными "друзьями" лично обзванивал лидеров стран СНГ и просил их приехать в Швейцарию на саммит по Украине, однако все отказались.

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