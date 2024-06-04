Global Look Press/Pool /Ukrainian Presidentia Глава киевского режима Владимир Зеленский совместно со своими западными "друзьями" лично обзванивал лидеров стран СНГ и просил их приехать в Швейцарию на саммит по Украине, однако все отказались.
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