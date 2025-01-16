В Сибири не ожидается морозов на Крещение

Но небольшое похолодание все же будет На Крещение в Сибири ожидается небольшое похолодание, однако сильных морозов не будет, сообщила ТАСС начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталья Кичанова.
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