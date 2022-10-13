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Могут ли оперённые подкалиберные снаряды или кумулятивная струя «срикошетить» от брони

Могут ли оперённые подкалиберные снаряды или кумулятивная струя «срикошетить» от брони

Кстати, вопрос далеко не праздный. Раньше при рассказах о каком-нибудь древнейшем Т-34 обязательно упоминали, мол, а броня-то у него под наклоном – снаряд в неё попадёт и «срикошетит».

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