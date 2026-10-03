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Царьград

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Бананы и яйца подорожали в Самарской области за неделю

Бананы и яйца подорожали в Самарской области за неделю

Средняя цена килограмма бананов в регионе выросла на 4,19% и достигла 149,45 рубля, одновременно подорожали куриные яйца, баранина, куры и говядина.

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