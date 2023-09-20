Собянин: В трех районах Москвы появятся новые общественно-деловые объекты

В Москве уже одобрили и осуществляют 44 проекта комплексного развития территорий Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал планы по комплексному развитию территорий в районах Ростокино, Тропарево-Никулино и Покровское-Стрешнево.
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