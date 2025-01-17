В Петербурге на спектакли против наркотиков потратят 1,6 млн

В Петербурге продолжается борьба с наркотическими веществами. Полицейские выявляют распространителей и изготовителей, волонтеры закрашивают рекламу «торговых площадок» в Даркнете, а власти проводят профилактические работы среди петербуржцев, используя соцрекламу и агитацию.
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