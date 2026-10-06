Tesla Model 3: очередной раунд обновлений[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Tesla Model 3 появилась еще в 2017 году и претерпела рестайлинг в 2023-м, но мощнейшая модификация Performance обновилась лишь весной 2024-го.
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