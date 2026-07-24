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Царьград

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Преступность в Краснодарском крае снизилась на 17% за полгода

Преступность в Краснодарском крае снизилась на 17% за полгода

За первое полугодие 2026 года уровень преступности в Краснодарском крае сократился на 17%. Об этом было объявлено на расширенной коллегии краевого главка Министерства внутренних дел.

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