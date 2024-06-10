В первую неделю проекта было выдано свыше 190 сертификатов для фотосессий, предназначенных для семей с новорожденными

В Ноябрьске, Надыме и Лабытнанги уже состоялись первые фотосессии с новорожденными. Родители, получившие сертификаты, обратились к профессионалам, и в течение месяца жители Ямала получат качественные фотографии для своих семейных альбомов.
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