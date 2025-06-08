Сенатор Терентьев поздравил «Татар-информ» с 35-летием

Автор: Динара ПрокопьеваСенатор Российской Федерации от Татарстана Александр Терентьев считает, что 35-летие «Татар-информа» – это повод вспомнить о людях, чьими стараниями нарабатывался авторитет информагентства.
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