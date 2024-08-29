WSJ: Харрис на 1% обошла Трампа по уровню поддержки граждан США

Вице-президент США Камала Харрис обошла бывшего главу государства Дональда Трампа по уровню поддержки граждан, которым в ноябре 2024 года предстоит выбрать, кто из этих кандидатов в президенты станет лидером страны.
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