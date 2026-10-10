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Курские новости

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Курские следователи завершили 328 уголовных дел за девять месяцев

Курские следователи завершили 328 уголовных дел за девять месяцев

За девять месяцев следователи завершили 328 уголовных дел, включая 33 дела об убийствах и 39 об изнасилованиях.

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